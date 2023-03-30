بعد الاحتجاجات الأخيرة.. ماكرون يعلن عن مفاوضات مع النقابات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن الحكومة الفرنسية ستجري مفاوضات وحوارات مستمرة مع النقابات للوصول إلى حل في أزمة قانون رفع سن التقاعد.

وأضاف ماكرون أن النقابات عبرت عن رغباتها والاحتجاجات كانت هادئة.

وتشهد فرنسا في الفترة الأخيرة موجة من الأضرابات والاحتجاجات، على قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عام.

وتتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، حسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.

وناشدت النقابات العمالية في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء الماضي لـ "التوقف" عن خططه لرفع سن التقاعد القانوني مع انطلاق جولة جديدة من المظاهرات والإضرابات ونشرت السلطات الآلاف من رجال الشرطة.

كما أغلق المتظاهرين من نقابات عمالية فرنسية اليوم الخميس الماضي، الطرق المؤدية إلى مطار شارل ديجول في باريس، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي لحقت بالنظام التقاعدي الفرنسي.

وأفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن معارضي إصلاح نظام التقاعد نظموا مظاهرة في مطار شارل ديجول بدعوة من "الاتحاد العام للعمال" (CGT).

وكذلك تعطلت خدمات القطار وأغلقت بعض المدارس بدءاً من اليوم الخميس، وتراكمت القمامة في شوارع فرنسا كجزء من يوم التاسع على مستوى البلاد من الإضرابات ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد.