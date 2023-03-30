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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني أبو ريدة: لابد من منح فرصة لأحمد مجاهد خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

 

كشف هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق أنه لابد من منح فرصة لأحمد مجاهد خلال الفترة المقبلة بسبب عمله بشكل جيد فى الاتحاد العربى و الأفريقى و لديه خبرة كبيرة لذلك لابد من تواجده فى بعض المناصب .

وأوضح هانى أبوريدة  خلال تصريحات إذاعية عبر الشباب و الرياضة لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاعلامى محمد الليثى قائلا " ان التحكيم المصرى بيخبط فى نفسه و ازاى بتطالب بكدا و انت دائما بتطالب بالتحكيم الاجنبى لذلك هذا امر غير جيد على المستوى الخارجى للاستعانه بحكام مصرين دون الاعتراف بهم داخلين " .

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