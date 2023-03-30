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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بعد قرار الرئيس بإعادته من مالطا

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

 

توجيهات رئاسية 

بدورها وجهت جامعة الأزهر، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، حيث وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى القاهرة.

 

كما وجهت الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهود فضيلته الحثيثة في متابعة حالة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن فضيلة الإمام الأكبر عندما عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وافق مباشرةً على إرسال طائرة مجهزة طبيًّا لنقل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر للعلاج، لافتًا إلى أن هذا الموقف النبيل يعكس عناية رئيس الجمهورية بالعلم والعلماء.

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الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باسمه واسم جميع علماء الأوقاف وأئمتها أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهه بسرعة تسيير طائرة خاصة لنقل أ.د أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء من مالطا إلى القاهرة.

 

واضطرت ظروفه الصحية الطائرة التي كانت تنقله إلى دولة الجزائر إلى الهبوط اضطراريا في مطار مالطا، وما أن علم الرئيس بذلك حتى وجه بتسيير طائرة خاصة مجهزة لنقل فضيلة أ.د أحمد عمر هاشم، تقديرًا لمكانته العلمية وهو ما يعد تقديرًا من الرئيس لمكانة العلم والعلماء.

داعيا: نسأل الله (عز وجل) أن يجزي الرئيس خير الجزاء، وأن يمن على فضيلة أ.د أحمد عمر هاشم بالشفاء العاجل.

 

تعرض لوعكة صحية 

في حين، كشف الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر تعرض لوعكة صحية وهو في الطائرة قاصدا الجزائر ليشارك في مؤتمر المجالس الحسينية.

 

وتابع "هندي" أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان مريضا من قبل وأجرى فحوصات طبية في فرنسا منذ فترة، ورغم ذلك لم يتأخر عن أى دعوة توجه لله للمشاركة في أي مؤتمر أو مجلس علمي والجميع يشهد على ذلك.

 

وشارك الدكتور أحمد عمر هاشم منذ بداية شهر رمضان وما قبله من رحاب مسجدي الأزهر والإمام الحسين، في ملتقى الفكر والثقافي الإسلامي، وتحامل على صحته، ومع ذلك آسر السفر رغم نصيحة الأطباء له ومن حوله من محبيه، ولكن سافر ومرض وهو فى الطائر ونزل إلى جزيرة ملطا ولم يكمل الطريق وهو الآن فى طريقه للعودة لمصر.

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