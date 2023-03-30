بنكا الأهلي ومصر يرفعان سعر الفائدة عقب قرار المركزي

رفع بنكا الأهلي ومصر (أكبر بنكيين حكوميين بمصر) سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس.

وفى بنكى الأهلى ومصر ارتفعت سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير إلى 18.5% بدلا من 16.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس قررت رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.

وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان.