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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنكا الأهلي ومصر يرفعان سعر الفائدة عقب قرار المركزي

صدى البلد

رفع بنكا الأهلي ومصر (أكبر بنكيين حكوميين بمصر) سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس.

 

وفى بنكى الأهلى ومصر ارتفعت سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير إلى 18.5% بدلا من 16.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس قررت رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.

 

وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان.

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