حمدي المرغني برفقه عدد كبير من النجوم .. شاهد

شارك الفنان "حمدي المرغني عدة صورجديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي لـ تبادل الصوروالفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر حمدي المرغني في الصور برفقه عدد من النجوم من بينهم:" احمد حلمي، واحمد رزق، واحمد فهمي ، واحمدالسعدني ، ومحمد رمضان من عزومه الفطار حمدي بدر.

حمدي المرغني برفقة عدد من النجوم

مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاه عبر التعليقات .

وعلق قائلا "ايه اليوم الحلو ده ايه الفطار الأحلي ده مجمعنا دايما في الخير ".

أحمد حلمي يروج لميمو بأغنية جديدة

وطرح الفنان أحمد حلمي أغنيته الجديدة أرقص والتى يستخدمها كنوع من أنواع الترويج لمسرحيته الجديدة ميموالمفترض عرضها فى الرياض بداية من يوم 20 فبراير الحالي. الأغنية من كلمات فيليبينو وألحان وتوزيع أحمد طارقيحيى و ميكس وماستر هاني محروس.

مسرحية ميمو

يجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.