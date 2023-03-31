أولى الرحلات وصلت.. تشغيل خط طيران مباشر بين مطار سفنكس وفرانكفورت| صور

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم 155 سائحا على متن أولى طائرات شركة كوندور الألمانية DE 042 (FRA) القادمة من فرانكفورت التي من المقرر ان يتم تسييرها مرتين أسبوعيا.

واحتفلت الشركة المصرية للمطارات مع شركة كوندور الألمانية ووكيلها المصري مجموعة ايمكو للسياحة والفنادق بإطلاق خط مباشر جديد بين مطار سفنكس الدولي و مطار فرانكفورت مما يعكس الأهمية الاستراتيجية و السياحية للمطار الذي حقق نجاحا ملحوظا في وقت قياسي وذلك حيث أنه المطار قد تم انشائه لخدمة منطقة الأهرامات و المتحف المصري الكبير و المنطقة السياحية بالجيزة.