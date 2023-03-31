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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 9 رمضان

أسعار الذهب فى السعودية
أسعار الذهب فى السعودية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة  العربية السعودية اليوم، الجمعة 9 رمضان 1444 هجريا الموافق 31 مارس 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو (238.55ريال سعودي ) أي ما يعادل (63.55دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 22 (218.67 ريال سعودي ) أي ما يعادل (58.25دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (208.74 ريال سعودي ) أي ما يعادل (55.61 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (178.92 ريال سعودي ) أي ما يعادل (47.66دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو  (139.15ريال سعودي) أي ما يعادل ( 37.07دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (119.27ريال سعودي ) أي ما يعادل (31.77 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7419 ريال سعودي ) أي ما يعادل (1976دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1670 ريال سعودي) أي ما يعادل (444.86 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (238.550 ريال سعودي) أي ما يعادل 63.550 دولار أمريكي).

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 رمضان.. تعرف عليها

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء.

 وأسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية

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