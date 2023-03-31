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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة الطلاب.. ترتيبات تنظيم مائدة جامعة الأزهر للإفطار الجماعي

ترتيبات المائدة
ترتيبات المائدة

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة الاهتمام بطلاب العلم والحرص على تلبية متطلباتهم وحسن رعايتهم، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تجهيزات مقر المائدة المخصصة للطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية.

 

وعلى الفور قام عدد من أعضاء الأمانة العامة للجامعة ورعاية الطلاب بعقد اجتماع؛ لبحث الترتيبات والتجهيزات اللازمة بحضور محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، وأشرف علي، الأمين المساعد للجامعة، وحامد إسماعيل، أمين مساعد شئون التعليم، وسعاد بكر، أمين مساعد فرع البنات، والدكتور شريف عبد الفهيم، مدير عام الشئون الإدارية، والعميد باسم قمر، مدير أمن الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن، وهشام سلامة، مدير شئون مقر الجامعة، وخالد غباشي، مدير المحفوظات، وإيمان الملط، مدير شئون المقر للبنات، وعادل بكر،  مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد كشك، منسق عام طلاب من أجل مصر، والدكتور أحمد سامي، منسق من أجل مصر بكلية التربية الرياضية، والدكتور حازم عيد، منسق من أجل مصر بكلية التربية، كما حضر طلاب من أجل مصر الاجتماع للمشاركة في إجراءات التنظيم.

 

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر إقامة مائدة لطلاب الجامعة المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية، ستبدأ اعتبارًا من الغد، وقد أعلنت الجامعة أن الحضور للطلاب من خلال التنسيق مع منسقي الأنشطة الطلابية بكلياتهم بدعوات تسلم لهم.

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جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر المائدة التجهيزات

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