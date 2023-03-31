مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اخبارية عن مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي



بعد قرار البنك المركزي بالأمس، بيترقب المواطنون سعر صرف الدولار في مختلف البنوك المصرية وأيضاً سعر جرام الذهب اليوم، ماذا حدث في أسعار الدولار والذهب؟

ويعتبر اليوم هو اليوم الـ 22 على التوالي، الذي يستقر فيه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري المصري أمس، وكذلك إفلاس بنك أمريكي شهير وهو بنك سيليكون فالي على مدار الأيام السابقة.

وكان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء أمس الخميس، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31 مارس، في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما أعلى سعر للدولار اليوم فكان في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، وسجل اليوم 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي، بلغ الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما بنك مصر فجاء سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

أما عالمياً فقد تراجعت أسعار الدولار بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، وذلك بحسب "وول ستريت جورنال.

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم الجمعة فسجلت دون مصنعية عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,514، وعيار 22 بيع 2,273 شراء 2,305.

أما عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,200، وعيار 18 بيع 1,860 شراء 1,886، وكذلك سجل عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,467.

وبالنسبة لعيار عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,257، أما الاونصة بيع 77,128 شراء 78,194، وسجل الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,600، بينما بلغ الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,514,286.

وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب نحو 1% مع تزايد الإقبال عليه، وذلك بسبب تراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات، ويترقب المستثمرون ‏بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات على خطوة مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي التالية.‏

كما ساهم الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا ‏الشهر فى ارتفاع الذهب فوق مستوى 2000 دولار .

هذه كانت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك أسعار الذهب بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة.