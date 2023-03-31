الفيوم.. فوز مركزين تموينيين بجائزة التميز الحكومي

أعلن المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ، عن فوز مركزين تموينيين بمحافظة الفيوم، بجائزة التميز الحكومي، ما يجعلهما من بين أفضل 10 مراكز خدمة على مستوى الجمهورية.

والمركزن الفائزان، هما مركز خدمة المواطنين كيمان فارس برئاسة أحمد عيد وجميع العاملين معه، ومركز خدمة المواطنين بالجون برئاسة نسرين سيد أحمد والعاملين معها.

وقال أحمد السيد حرز الله إن الجائزة لم تأت من فراغ ، ولكن من خلال التخطيط والمتابعة المستمرة لجميع الأنشطة داخل منظومة العمل التي ساهمت ،في تحقيق الأهداف المتوقعة لخدمة المواطنين بنجاح وحصلت على جائزة التميز الحكومي.

وأكد عزم مديرية تموين الفيوم على تحقيق مراكز أفضل هذا العام من خلال وضع أهداف استراتيجية والقيام بأنشطة مختلفة.

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