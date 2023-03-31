عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم.. فوز مركزين تموينيين بجائزة التميز الحكومي

الفائزين بجائزة التميز
الفائزين بجائزة التميز بتموين الفيوم

أعلن المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ، عن فوز مركزين تموينيين بمحافظة الفيوم، بجائزة التميز الحكومي، ما يجعلهما من بين أفضل 10 مراكز خدمة على مستوى الجمهورية.

 

والمركزن الفائزان، هما مركز خدمة المواطنين كيمان فارس برئاسة أحمد عيد وجميع العاملين معه، ومركز خدمة المواطنين بالجون برئاسة نسرين سيد أحمد والعاملين معها.

 

 

وقال أحمد السيد حرز الله إن الجائزة لم تأت من فراغ ، ولكن من خلال التخطيط والمتابعة المستمرة لجميع الأنشطة داخل منظومة العمل التي ساهمت ،في تحقيق الأهداف المتوقعة لخدمة المواطنين بنجاح وحصلت على جائزة التميز الحكومي. 

 

وأكد عزم مديرية تموين الفيوم على تحقيق مراكز أفضل هذا العام من خلال وضع أهداف استراتيجية والقيام بأنشطة مختلفة.

 

 

تموين الفيوم يضبط 1365 كجم فول الصويا مجهولة المصدر

 

335640484_3278135885812874_3282242165117234511_n
335640484_3278135885812874_3282242165117234511_n
335995428_1242677979700470_2407208888138659564_n
335995428_1242677979700470_2407208888138659564_n
336017217_1833216757073059_4635800982020870286_n
336017217_1833216757073059_4635800982020870286_n
الفيوم اخبار الفيوم مركزين تموينيين جائزة التميز تموين الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن والبانيه| أبرز أخبار اليوم

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

جورج وسوف يكشف تفاصيل صادمة عن آخر اتصال مع ابنه قبل وفاته

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف والفيديو.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

توقف الراديو .. توهج شمسي يهدد بخروج الأقمار الصناعية عن مداراتها

أقوى 5 سيارات تقدمها بيجو بخصم 70% | صور

أحد أبطال نصر أكتوبر: جميع من شاركوا في الحرب كانوا صائمين.. فيديو

بدء إصلاح الهبوط الأرضي بكوبرى بنها على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية|صور

مصر تصون علماءها| رعاية كاملة لـ أحمد عمر هاشم في أزمته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان.. طريقة عمل كنافة بالمربى

لعزومات الجمعة .. طريقة عمل النجرسكو

نشرة المرأة والصحة|استخدام أواني الزهر بهذه الطريقة سام… هذه الأبراج تعشق الأكل .. أعراض مرض الكبد الدهني

منتجات في السوبر ماركت تهدد صحتك .. تجنب شراءها في شهر رمضان

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ