تراجع الدواجن.. مفاجأة في أسعار الدولار والذهب.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الجمعة 31 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، وأخر مستجدات الدواجن ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.





قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 31-3-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

الذهب

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول.

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تحركًا جديدًا عن الأمس، حيث سجل الأمس 2110 جنيهًا، بينما وصل اليوم لـ 2120 جنيهًا.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2423 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2120 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1817 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 16960 جنيهًا.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة :



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.66جنيه للبيع، و

33,54 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.18 جنيه للبيع، و 38.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.88 جنيه للبيع، 100.53جنيه للشراء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة





حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى نهارًا ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل على الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 12

الإسكندرية 20 - 13

الإسماعيلية 22 - 12

الغردقة 23 - 15

المنيا 20 - 10

سوهاج 22 - 12

اسوان 25 - 15



60 جنيها انخفاضا.. توافر الأعلاف يضبط أسعار الدواجن والبانيه

شهدت أسعار الدواجن في الفترة الماضية وتحديدًا قبل شهر رمضان ارتفاعات كبيرة، ولكن بعد تدخل الحكومة، شهدت أسعار الدواجن منذ بداية شهر رمضان انخفاضات كثيرة في أسعار الدواجن حتى وصل سعرها لـ 65 جنيها بعد أن كانت بـ 85 جنيها وكيلو البانيه انخفض من 200 جنيه لـ 140 جنيها، أي بانخفاض 60 جنيها مرة واحدة في شهر.



وتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، فبعد أن سجّلت الدواجن أكثر من 85 جنيهًا لـ الكيلو بالمزرعة اليوم انخفضت ووصلت لـ 65 جنيهًا، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة في سعر الدواجن.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور، والمعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة في اليوم بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن بعد الأزمة الشهر الماضي.



ولفت السيد خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن سعر الدجاجة الآن انخفض لـ65 جنيهًا، والبانيه الآن بـ140 لـ150 جنيهًا، مما يعني أن سعر الكيلو انخفض بنحو 22 جنيهًا عن أسعار الأزمة الشهر الماضي.

ونوّه رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن الحكومة تعمل، وهناك إفراجات عن دواجن برازيلي، وهذه ستكون آخر شحنة تدخل السوق المصرية، بعد قيامها بعمل توازن في السوق الفترة الماضية.

وكشف أن أزمة الدواجن لن تعود، وما حدث أزمة عابرة، وهناك انخفاضات فى الأسعار.

