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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى دقائق.. طريقة عمل القطايف الشهية

طريقة عمل القطايف
طريقة عمل القطايف

طريقة  عمل القطايف، لا يخلو بيت فى مصر من القطايف خلال رمضان فالأغلبية يفضل تناولها وبكثرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقديم القطايف لأسرتك وأعدادها فى المنزل بشكل مضمون ومظبوط أليك طريقة عمل عجينة القطايف للشيف الشربيني .

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المقادير لطريقة  عمل القطايف


2 كوب دقيق
1 كوب سميد
4 كوب ماء دافئ
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة باكينج باودر
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة
رشة فانيليا
رشة ملح


طريقة  عمل القطايف


في وعاء ننخل الدقيق والسميد والنشاء والملح والباكينغ باودر والفانيليا ونقلبهم جيدا
نخلط الماء والخميرة والسكر في الخلاط الكهربائي جيدا
نضيف خليط الطحين الى الماء على دفعات مع الخلط المستمر
نخلط المواد جيدا لمدة 5 دقائق
نترك الخليط يرتاح نصف ساعة
نبدأ بصب الخليط على مقلاة ساخنة بواسطة ابريق على شكل دوائر صغيرة الى متوسطة حسب الرغبة.
ننتظر حتى تنضج بدون قلبها على الوجه الثاني.
ثم توضع على فوطه وتغطى بفوطة أخرى حتى تنتهي الكمية

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