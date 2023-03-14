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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز محشي جبنة لـ الشيف نجلاء الشرشابي

صدى البلد

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل خبز محشي جبنة، بمذاق لا يقاوم، ويناسب وجبتي الإفطار والعشاء، والسندوتشات المدرسية. 

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مكونات خبز محشي جنبة 


- 4 أكواب دقيق.
- كوب حليب.
- 1.5 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة كبيرة ملح.
- كوب جرام زبدة بحرارة الغرفة أو سمن.
- بيضة.
.
دهان الوجه:
- صفار البيض


للحشوة:
- جبنة حسب اختيارك


طريقة عمل خبز محشي جبنة 


- في وعاء العجانة، ضعوا الحليب والخميرة والبيض والسكر والملح واخلطوا المكونات بمضرب يدوي.

- أضيفوا الدقيق فوق الخليط، واعجنوا المكونات مع بعضها البعض.

-بعد أن تتماسك العجينة، أضيفوا الزبدة واعجنوها لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تحصلوا على عجينة طرية، لا تلتصق باليد.

بعدها يمكن أن نشكلها حسب الرغبة وإضافة حشوة الجبن بداخلها حسب اختيارك، ثم نتركها نصف ساعة؛ لتخمر .

بعد تخمير العجينة؛ ندهنها بصفار البيض، وندخلها الفرن.

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