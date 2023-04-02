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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: انتهاء 95% من البهو الداخلي والدرج العظيم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من 95% من البهو الداخلي والدرج العظيم للمتحف المصري الكبير.

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وزير السياحة: انتهاء 95 % من أعمال قاعات العرض في المتحف المصري الكبير

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مفاجأة بشأن المتحف المصري الكبير.. ماذا قررت الحكومة؟

وأضاف عيسى زيدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لم يتبقى سوى 5% من صالات العرض الرئيسية.. المتحف المصري الكبير أصبح حاليًا متحف قائم بذاته حاليًا، يبدأ بالمسلة المعلقة التي انتهت الأعمال فيها بنسبة 100%، والبهو العظيم الذي انتهينا فيه من الأعمال سواء الهندسية أو الأثرية ثم الدرج العظيم بوضع الآثار وترميمها والإضاءة وبطاقات الشرح انتهت بنسبة 100 %".

 

وأشار إلى أن قاعات العرض الخاصة بتوت عنخ آمنون انتهت أيضا بنسبة 100% لم يتبقى سوى مجموعة بسيطة موجودة في متحف التحرير وسيتم نقلها قبل الافتتاح.

 

وأردف مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: "نركز حاليا على قاعات العرض الرئيسية، التي تبدأ بعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني ويتم الانتهاء حاليًا من الأعمال الإنشائية والهندسية والتشطيبات فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال 3 أو 4 شهور".

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