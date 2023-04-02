مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: انتهاء 95% من البهو الداخلي والدرج العظيم

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من 95% من البهو الداخلي والدرج العظيم للمتحف المصري الكبير.

وأضاف عيسى زيدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لم يتبقى سوى 5% من صالات العرض الرئيسية.. المتحف المصري الكبير أصبح حاليًا متحف قائم بذاته حاليًا، يبدأ بالمسلة المعلقة التي انتهت الأعمال فيها بنسبة 100%، والبهو العظيم الذي انتهينا فيه من الأعمال سواء الهندسية أو الأثرية ثم الدرج العظيم بوضع الآثار وترميمها والإضاءة وبطاقات الشرح انتهت بنسبة 100 %".

وأشار إلى أن قاعات العرض الخاصة بتوت عنخ آمنون انتهت أيضا بنسبة 100% لم يتبقى سوى مجموعة بسيطة موجودة في متحف التحرير وسيتم نقلها قبل الافتتاح.

وأردف مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: "نركز حاليا على قاعات العرض الرئيسية، التي تبدأ بعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني ويتم الانتهاء حاليًا من الأعمال الإنشائية والهندسية والتشطيبات فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال 3 أو 4 شهور".