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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة: انتهاء 95 % من أعمال قاعات العرض في المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قام اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، و الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف.

واستهل الوزير جولته بتفقد البهو الزجاجي بالمتحف حيث شاهد تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود عند مدخل البهو، والذي يكون في استقبال زائري المتحف، حيث استمع لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن تاريخ التمثال وقصة اكتشافه وعملية ترميمه وتنظيفه ونقله من منطقة صان الحجر بالشرقية.

كما شملت الجولة تفقد البهو الداخلي والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية، والتي تم الإنتهاء من 95% من الأعمال بها، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للإنتهاء من جميع الأعمال بالقاعة وبالمتحف ككل.

وقام الدكتور الطيب عباس باستعراض سيناريو العرض لهذه القاعات والذي يدور حول ثلاث موضوعات رئيسية وهي المجتمع والملكية والعالم الآخر بدءا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني.

وخلال جولته داخل القاعة الرئيسية شاهد السيد الوزير أعمال تركيب وعرض مقبرة حنو التي هي واحدة من ضمن 5 مقابر تم اكتشافها بواسطة البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة خلال عام 2022 وقد تقرر عرض 3 منهم في قاعة العرض الرئيسية بالمتحف من بينها مقبره حنو.

واختتم الوزير جولته بالمتحف بزيارة متحف مراكب الملك خوفو حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر مستجدات العمل بالمتحف.

هذا وقد حرص السيد أحمد عيسي على لقاء عدد من العمال بالمتحف، والتحدث معهم مثنيا على الدور الكبير الذي يقومون به من أجل إنجاز هذا المشروع والصرح الثقافي العظيم.

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وزير السياحة والاثار المتحف المصري الكبير مصر المتحف المصري وزير السياحة الاثار

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