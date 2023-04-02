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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابا المجال الحلقة 10.. ترحيل مصطفى شعبان للنيابة والقبض على السفاح الحقيقي

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بابا المجال بترحيل زين (مصطفى شعبان) إلى النيابة بسيارة الشرطة.

وتعطلت سيارة الشرطة لكن قام زين بتصليحها، وأخبره الضابط (محمد نجاتي) أنه يعلم أنه برئ وأنه سيقف بجانبه حتى يثبت براءته.

وفي الوقت نفسه، حاول والد زين زكريا الديب (رياض الخولى) الوصول إلى الرجل الذي شهد شهادة زور بأن زين هو السفاح، وسلمه للشرطة.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بابا المجال بمحاولة قتل زين (مصطفى شعبان) على يد رجب (محمد رضوان) ليتدخل والده زكريا الديب (رياض الخولي) وينجح في إنقاذ ابنه، مهددا رجب بقتله في حال عدم إحضاره البردية التي يوجد بها خريطة الآثار.

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الحلقة الثامنة من مسلسل بابا المجال احداث مثيرة، حيث اتفق زوج شقيقة زين مصطفى شعبان مع فرج محمود حافظ لتسليم زين للعائلة التي تبحث عنه لأخذ الثأر منه، بعد أن قام والده زكريا الديب «رياض الخولي» بقتل ابنهم.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

مصطفى شعبان محمود حافظ أحمد العوضى شهر رمضان شهر رمضان الكريم

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