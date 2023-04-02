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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة للمصريين| سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

الدولار
الدولار

يبحث المصريون بشكل يومي عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في معظم البنوك الحكومية والخاصة، إذ استقر سعر الأخضر لليوم الـ 24 على التوالي في البنوك الحكومية والخاصة، ومنها البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بعد إفلاس بنك أمريكي شهير وهو بنك سيليكون فالي، والذي أدى إلى تراجع أسعار الدولار عالميا، فضلا عن قرار البنك المركزي المصري المصري.

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130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري أعلنت عقب اجتماعها، مساء  الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

مصر تستخدم الروبل الروسي

وتتطلع مصر الآن إلى اعتماد الروبية الهندية لاستيراد ما لا يقل عن 150 ألف طن من الأرز من الهند.

جاء ذلك بعد أن بدأت مصر التعاملات التجارية مع روسيا بالعملات المحلية واعتماد الروبل الروسي في تسوية المعاملات التجارية.

ولتسهيل المعاملات التجارية، بدأت مصر التعاملات التجارية مع روسيا بالعملات المحلية، ومنذ 8 سبتمبر 2022، حددت الحكومة الهندية صادرات الأرز وفرضت رسوما على تصدير الأرز الأبيض.

الدولار

جنيه و30 قرشا 

واستقر الدولار لمدة تزيد عن 3 أسابيع (24 يوما) في البنك الأهلي وبنك مصر بدون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.05 قروش في بنكي الأهلي ومصر، حيث تراجع بفارق  نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

تعافي الجنيه

وكانت أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا عن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية 2023، فيما توقعت تقارير أخرى نشرتها وكالة رويتر مع خبراء اقتصاد، تراجع الأخضر مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في البنوك، استقرارا منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 24 يوما كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر أمام الجنيه، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

  • 1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، أعلى سعر بين البنوك للبيع إذ سجل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر،  و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي
 

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

و عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

واستقرت أسعار الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 102.59 نقطة اليوم بعد 102.65 نقطة الخميس الماضي ، متأثرا بانهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي الشهير وعدم استقرار السوق المصرفي على الرغم من رفع الفائدة إلى مستويات قياسي، بعد أن وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.

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