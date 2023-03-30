130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم محل اهتمام الكثير من التجار والمستوردين والمسافرين إلى الخارج، إذ يبحث العديد بشكل يومي عن أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن خاصة البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بعد إفلاس بنك أمريكي شهير وهو بنك سيليكون فالي، والذي أدى إلى تراجع أسعار الدولار عالميا.

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تعافي الجنيه

وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعات سارة بشأن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2023، إلى نحو 30 جنيها، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 26 جنيها بنهاية يونيو القادم.

الدولار

اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس كثاني اجتماع خلال العام الجاري.

130 قرشا

وواصل الدولار استقراره لمدة 3 أسابيع في البنك الأهلي وبنك مصر بدون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير إلى 32.05 قروش، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

تراجع الدولار

أما وكالة وكالة رويترز فنشرت استطلاع رأي أجرته مع خبراء اقتصاد، أكدوا فيه تراجع الأخضر مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

الدولار

سعر الدولار اليوم

سعر الأخضر مقابل الجنيه في البنوك، شهد استقرارا منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب أخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 21 يوما كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر أمام الجنيه، اليوم الخميس ، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، أعلى سعر بين البنوك للبيع إذ سجل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي

الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ووصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي :

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويبحث الكثير من المصريين عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وجاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

وهبطت أسعار الدولار عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

ووصل المؤشر عن 102.65 نقطة، متأثرا بانهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي الشهير وعدم استقرار السوق المصرفي على الرغم من رفع الفائدة إلى مستويات قياسي، بعد أن وصل إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.