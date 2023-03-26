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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع 42 قرشا في أسعار الدولار واليورو والجنيه الاسترليني في الأسواق اليوم| تفاصيل

صدى البلد

واصل سعر صرف الدولار اليوم، الأحد 26-3-2023، الاستقرار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري وبنك مصر”، سجل سعر صرف اليوم  30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-3-2023

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تراجع جديد.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الأحد 26-3-2023

سعر الدولار اليوم

 سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقطر الوطني الأهلي QNB، والتجاري الدولي CIB، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، والإسكندرية".

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سعر اليورو اليوم

سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ملحوظا ما بين 42 - 30 قرشا شراءً وبيعا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر، سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.94 جنيه للشراء، و33.43 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.05 جنيه للشراء، و33.55 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت أسعار العملة الأوروبية 33.53 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 20 - 13 قرشا شراءً وبيعا، في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 37.48 جنيه للشراء، و37.92 جنيه للبيع.

وسجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.60 جنيه للشراء، و38.04 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.90 جنيه للشراء، و38.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي 8.19 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 8.19 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصري لتنمية الصادرات 8.17 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.39 جنيه شراءً و8.40 جنيه للبيع .

كما بلغ الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم فى بنوك “الإمارات دبي الوطني، وقناة السويس، والإسكندرية، والاستثمار العربي، والتجاري CIB، وفيصل الإسلامي”، نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.84 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

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