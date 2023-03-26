رخصت تاني.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بـ سعر الدواجن خلال تعاملات الأحد الماضي.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن اليوم، الأحد 26 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 26-3-2023، 68 جنيها للكيلو الواحد مقارنة بـ 72 جنيها للكيلو بداية الأسبوع الماضي وذلك للسعر داخل المزرعة.

أسعار الدواجن البرازيلي اليوم

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 68 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 76 و 78 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 88و 92 جنيهًا تقريبًا.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 76 و 08 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 160 و170 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 60 و65 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأبيض اليوم الاحد عند 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات تقريبًا للطبق، مقارنة ب سعر طبق البيض الاحد الماضي.

كما استقر أيضا، سعر طبق البيض اليوم “الأحمر” عند 101 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم الأحد 26-3-2023، 109 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

واستقر سعر الكتكوت اليوم عند 14 جنيها للكتكوت الواحد عمر يوم، بعد أن تراجع بنحو 4 جنيهات الأسبوع الماضي.