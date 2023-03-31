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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

الدولار
الدولار

استقر  سعر الدولار مقابل الجنيه الآن لليوم الـ 22 على التوالي في البنوك الحكومية والخاصة ، إذ يبحث الكثير عن سعره في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بعد إفلاس بنك أمريكي شهير وهو بنك سيليكون فالي، والذي أدى إلى تراجع أسعار الدولار عالميا، فضلا عن قرار البنك المركزي المصري المصري أمس.

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قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

الدولار

 كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

تعافي الجنيه

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كشفت عن توقعات سارة بشأن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2023، إلى نحو 30 جنيها، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 26 جنيها بنهاية يونيو القادم، بحسب وكالة رويترز.

130 قرشا 

وواصل الدولار استقراره لمدة تزيد عن 3 أسابيع في البنك الأهلي وبنك مصر بدون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير إلى 32.05 قروش، حيث تراجع بفارق  نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

26.24

وتوقعت وكالة رويترز في استطلاع رأي أجرته مع خبراء اقتصاد، تراجع الأخضر مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

سعر الدولار اليوم

واستقر الأخضر مقابل الجنيه في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 22 يوما كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر أمام الجنيه، اليوم الجمعة ، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، أعلى سعر بين البنوك للبيع إذ سجل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ووصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر،  و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي :

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويبحث الكثير من المصريين عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وجاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

وتراجعت أسعار الدولار عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 102.16 نقطة بعد 102.65 نقطة أمس ، متأثرا بانهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي الشهير وعدم استقرار السوق المصرفي على الرغم من رفع الفائدة إلى مستويات قياسي، بعد أن وصل إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.

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