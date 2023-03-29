أسعار العملات أمام الجنيه اليوم.. الدولار بـ 30.93 والاسترليني بـ37.94 والريال السعودي بـ 8.21 جنيه

تباينت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا خلال التعاملات خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري إلى 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنكي (الأهلي المصري - مصر)، أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



كما سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم



سجلت العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعًا ما بين (16 - 18) قرشًا شراء وبيعا في البنوك المصرية، ففي بنكي (الأهلي - مصر) سجلت العملة الأوروبية اليوم 33.19 جنيه للشراء و33.41 جنيه للبيع.



سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.30 جنيه للشراء و33.49 جنيه للبيع..أما في البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.19 جنيه للشراء و33.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم



كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين (18 - 20) قرشًا شراء وبيعا بالبنوك المصرية.



ففي بنكي (الأهلي - مصر) سجل الإسترليني اليوم 37.77 جنيه للشراء و38.03 جنيه للبيع.. أما بالبنوك الخاصة سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.89 جنيه للشراء و38.15 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.81 جنيه للشراء و37.94 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية في البنك الاهلي المصري



سجل الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي

الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه شراء و8.40 جنيه للبيع

الدينار الكويتي 99.76 جنيه للشراء و100.73 جنيه للبيع.