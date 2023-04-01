الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة ، إذ استقر سعر الأخضر لليوم الـ 23 على التوالي في البنوك الحكومية والخاصة، بما فيها البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري أعلنت عقب اجتماعها، مساء أول أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

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تعافي الجنيه

وفي المقابل ، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعات سارة بشأن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية 2023، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 26 جنيها بنهاية يونيو القادم، بحسب وكالة رويترز.

الدولار

130 قرشا

واستقر الدولار لمدة تزيد عن 3 أسابيع في البنك الأهلي وبنك مصر بدون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير إلى 32.05 قروش، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

توقعات سارة

وكانت وكالة رويترز قدمت توقعات خبراء اقتصاد حول تراجع الأخضر مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24 في استطلاع رأي أجرته، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

الدولار

سعر الدولار اليوم

ولم يشهد الأخضر مقابل الجنيه أي زيادة في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 23 يوما كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر أمام الجنيه، اليوم السبت ، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، أعلى سعر بين البنوك للبيع إذ سجل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي

الدولار

الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي :

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

و عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

واستقرت أسعار الدولار عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 102.59 نقطة بعد 102.65 نقطة أول أمس ، متأثرا بانهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي الشهير وعدم استقرار السوق المصرفي على الرغم من رفع الفائدة إلى مستويات قياسي، بعد أن وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.