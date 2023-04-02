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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خبير مصرفي دولي: مصر سوق واعدة وتمتلك مقومات متميزة للمنافسة عالميًا

خبير مصرفي
خبير مصرفي

شارك المصرفي البارز وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك “جي بي مورجان تشيس”، في الحملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية الوزارة للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، بجانب تهيئة مناخ الاستثمار، علاوة على أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر.

من ناحيته، أوضح وائل حسن، رجل الأعمال المصري البارز بالولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار التمويل العقاري السابق في بنك “جي بي مورجان تشيس”، أنه يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 عامًا، وعمل في العديد من البنوك العالمية، وقرر العودة إلى مصر في آخر عامين، لنقل الخبرة التي اكتسبها على مدار 20 عامًا إلى مصر، مشيرًا إلى أنه عمل في بنك “جي بي مورجان تشيس”، وبعدها في Bank of America، في مجال الاستثمارات البنكية.

وقال "حسن" إنه يعمل حاليًا على تأسيس شركة في مصر للاستيراد والتصدير بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن مصر سوق واعدة وتمتلك مقومات متميزة للمنافسة عالميًا. 

وأضاف: “لدينا أيدي عاملة متميزة، وموارد جيدة يمكن الاستثمار فيها وتعظيم مواردنا من العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب”، لافتا إلى أن مصر تستحق من أبنائها أن يلتفتوا إليها وأن يضخوا المزيد من الاستثمارات في مزيد من القطاعات الحيوية والصناعات التي حرصت الدولة على الترويج لها مؤخرًا.

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وأشاد حسن بما يحدث في مصر من تطوير للبنية التحتية خلال العقد الأخير، ما يعد إحدى أهد أدوات جذب الاستثمارات، بجانب تكلفة الخامات التي تعد ضمن الأرخص عالميًا، وبشكل خاص في مواد البناء والمنتجات الزراعية، مقارنة بالأسعار العالمية، منوها إلى أن هناك ثروة تعدينية متميزة في مصر في عدد من المحافظات، ومشيرًا إلى أن هناك خامات تمتاز بها مصر ويمكن استخدامها في صناعات مختلفة، من بينها صناعات الأدوية ومواد البناء وصيانة الطرق السريعة وغيرها.

وفي ختام حديثه، ثمن وائل حسن جهود وزارة الهجرة لتقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين، مؤكدًا تفاؤله بالعمل في مصر، وأنه سيجد المزيد من الفرص في هذه السوق الكبيرة والمتميزة والواعدة.

وأكد أن أزمة الغلاء موجودة في كل دول العالم وليس في مصر وحدها، لافتا إلى أن "رفع النظام المصرفي العالمي سعر الفوائد جعله مضطرًا لأن يدفع أصل المبلغ بالإضافة إلى قيمة الفائدة، وهو ما يؤثر في الأسواق ويسبب الغلاء والتضخم، ومن بينها على سبيل المثال ارتفاع السلع الأساسية والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فقرار العودة إلى مصر مهم لأنها بلدنا قبل أي شيء وعلينا أن نبذل أقصى طاقاتنا للمشاركة في خطط التنمية المستدامة وتحقيق المنفعة العامة للجميع ولذلك نقول: استثمر في مصر".

الفيديو كاملا على الرابط التالي:
 

 

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