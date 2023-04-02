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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكاميرا فضحته .. بلوجر شهيرة تكتشف خيانة حبيبها بالصدفة| ما القصة؟

بلوجر شهير تكتشف
بلوجر شهير تكتشف خيانة حبيبها

قادت الصدفة بلوجر أمريكية  لتكتشف خيانة حبيبها مع  سيدة أخرى على متن سفين سياحية، بعد أن أظهرت كاميرات المرقبة بالمركبة مرافقته لشابة أخرى .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شعرت كايلا جاردنر، البلوجرعبر تطبيق التيك توك، بالذهول عندما لاحظت صديقتها أن حبيبها   يجري لقاء سري مع إمرأة أخرى بينما كانت تتصفح ببراءة  كاميرات المراقبة لمتوفرة عبر  التلفزيون في مقصورتها بالمركبة السياحية.

كاميرات المراقبة فضحته

وأوضحت البلوجر ، أن حبيبها  كذب عليها وقال إنه سيحلب بعض الطعام قبل أن  تكشف فضيحته بالصدفة خلال لقاءه  مع امرأة أخرى.

وأفادت البلوجر ، أنها لم تذهب مع حبيبها لجلب الطاعم، وظلت مع صديقتها داخل الغرفة، حين نبهتها صديقتها بظهور حبيبها عبر شاشات المراقبة برفقة شابة أخرى، لينكشف المستور عن حبيبها الخائن.

شعرت البلوجر ، بالصدمة عندما رأت حبيبها برفقة سيدة أخرى يتبادل معها رقم هاتفه، وذلك  عبر شاشات المراقبة الموضوعة داخل الغرف.

لم تتحمل البلوجر الصدمة، وهرعت إلى حبيبها  الخائن  لتفضح امره، بعد ان ظهر عبر كاميرات المراقبة وهو برفقة سيدة أخرى، حين أدعى بأنه سيذهب لجلب الطعام، لينكشف خيانته 
 

بلوجر بلوجر أمريكية خيانة كاميرات المرقبة

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