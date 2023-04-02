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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات اليوم.. الدينار الكويتي يتجاوز الـ 100 جنيه واليورو بـ 33.82 والاسترليني 38.44 

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم، الأحد 2-4-2023، في البنوك العاملة بمصر.

أسعار الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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وفي البنك المركزي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 

سجلت العملة الأوروبية "اليورو" في بنكي "الأهلي ومصر" 33.32 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.43 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل  سعر العملة الأوروبية اليوم 33.54 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع.
 

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (10 - 14) قرشا للشراء والبيع، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 37.90 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.02 جنيه للشراء و38.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري 38.04 جنيه للشراء و38.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.63 جنيه للشراء و100.60 جنيه للبيع.

 

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