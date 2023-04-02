تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

تباينت أسعار الذهب اليوم، الأحد 2-4-2023، في مصر والدول العربية على مستوى جميع الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2514 جنيها للجرام للشراء بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2170 جنيها للشراء، مقارنة بـ 2200 جنيه أمس، السبت، و2150 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1860 جنيها للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 17.360 جنيه للشراء.

سعر الذهب في الكويت

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 19.44 دينار $63.37 سعر الذهب عيار 22 17.82 دينار $58.09 اسعار الذهب عيار 21 17.01 دينار $55.45 اسعار الذهب عيار 18 14.58 دينار $47.53 سعر الذهب عيار 14 11.34 دينار $36.96 سعر الذهب عيار 12 9.72 دينار $31.68 اسعار أوقية الذهب 604.69 دينار $1,971 اسعار جنيه الذهب 136.11 دينار $443.58 اسعار كيلو الذهب 19,443 دينار $63,367

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 237.77 ريال $63.37 سعر الذهب عيار 22 217.96 ريال $58.09 اسعار الذهب عيار 21 208.06 ريال $55.45 اسعار الذهب عيار 18 178.33 ريال $47.53 سعر الذهب عيار 14 138.70 ريال $36.96 سعر الذهب عيار 12 118.89 ريال $31.68 اسعار أوقية الذهب 7,395 ريال $1,971 اسعار جنيه الذهب 1,664 ريال $443.58 اسعار كيلو الذهب 237,772 ريال $63,367

سعر الذهب في الإمارات

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي اسعار الذهب عيار 24 244.50 اسعار الذهب عيار 22 224.00 اسعار الذهب عيار 21 214.00 اسعار الذهب عيار 18 183.25 اسعار الذهب عيار 14 142.50 اسعار الذهب عيار 12 122.25 الاونصة 7,606 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,712 الكيلو 244,571

أسعار الذهب في لبنان

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 952,850 ليرة $63.37 سعر الذهب عيار 22 873,453 ليرة $58.09 اسعار الذهب عيار 21 833,764 ليرة $55.45 اسعار الذهب عيار 18 714,649 ليرة $47.53 سعر الذهب عيار 14 555,832 ليرة $36.96 سعر الذهب عيار 12 476,425 ليرة $31.68 اسعار أوقية الذهب 29,633,633 ليرة $1,971 اسعار جنيه الذهب 6,670,110 ليرة $443.58 اسعار كيلو الذهب 952,849,921 ليرة $63,367

أسعار الذهب في الجزائر

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 8,613 دينار $63.37 سعر الذهب عيار 22 7,895 دينار $58.09 اسعار الذهب عيار 21 7,536 دينار $55.45 اسعار الذهب عيار 18 6,460 دينار $47.53 سعر الذهب عيار 14 5,024 دينار $36.96 سعر الذهب عيار 12 4,306 دينار $31.68 اسعار أوقية الذهب 267,852 دينار $1,971 اسعار جنيه الذهب 60,290 دينار $443.58 اسعار كيلو الذهب 8,612,595 دينار $63,367

..

..