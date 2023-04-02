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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

صدى البلد

تباينت أسعار الذهب اليوم، الأحد 2-4-2023، في مصر والدول العربية على مستوى جميع الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2514 جنيها للجرام للشراء بدون مصنعية. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2170 جنيها للشراء، مقارنة بـ 2200 جنيه أمس، السبت، و2150 جنيها للبيع.

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1860 جنيها للجرام الواحد. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 17.360 جنيه للشراء.

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بعد طرح الشهادات الجديدة.. ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم بمصر؟

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سعر الدولار اليوم في مصر بجميع البنوك

سعر الذهب في الكويت

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2419.44 دينار$63.37
سعر الذهب عيار 2217.82 دينار$58.09
اسعار الذهب عيار 2117.01 دينار$55.45
اسعار الذهب عيار 1814.58 دينار$47.53
سعر الذهب عيار 1411.34 دينار$36.96
سعر الذهب عيار 129.72 دينار$31.68
اسعار أوقية الذهب604.69 دينار$1,971
اسعار جنيه الذهب136.11 دينار$443.58
اسعار كيلو الذهب19,443 دينار$63,367

سعر الذهب في السعودية 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24237.77 ريال$63.37
سعر الذهب عيار 22217.96 ريال$58.09
اسعار الذهب عيار 21208.06 ريال$55.45
اسعار الذهب عيار 18178.33 ريال$47.53
سعر الذهب عيار 14138.70 ريال$36.96
سعر الذهب عيار 12118.89 ريال$31.68
اسعار أوقية الذهب7,395 ريال$1,971
اسعار جنيه الذهب1,664 ريال$443.58
اسعار كيلو الذهب237,772 ريال$63,367

سعر الذهب في الإمارات

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
اسعار الذهب عيار 24244.50
اسعار الذهب عيار 22224.00
اسعار الذهب عيار 21214.00
اسعار الذهب عيار 18183.25
اسعار الذهب عيار 14142.50
اسعار الذهب عيار 12122.25
الاونصة7,606
سعر الجنيه الذهب اليوم1,712
الكيلو244,571

أسعار الذهب في لبنان

الوحدةليرة لبنانيةدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24952,850 ليرة$63.37
سعر الذهب عيار 22873,453 ليرة$58.09
اسعار الذهب عيار 21833,764 ليرة$55.45
اسعار الذهب عيار 18714,649 ليرة$47.53
سعر الذهب عيار 14555,832 ليرة$36.96
سعر الذهب عيار 12476,425 ليرة$31.68
اسعار أوقية الذهب29,633,633 ليرة$1,971
اسعار جنيه الذهب6,670,110 ليرة$443.58
اسعار كيلو الذهب952,849,921 ليرة$63,367

أسعار الذهب في الجزائر

الوحدةدينار جزائريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 248,613 دينار$63.37
سعر الذهب عيار 227,895 دينار$58.09
اسعار الذهب عيار 217,536 دينار$55.45
اسعار الذهب عيار 186,460 دينار$47.53
سعر الذهب عيار 145,024 دينار$36.96
سعر الذهب عيار 124,306 دينار$31.68
اسعار أوقية الذهب267,852 دينار$1,971
اسعار جنيه الذهب60,290 دينار$443.58
اسعار كيلو الذهب8,612,595 دينار$63,367

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