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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات هافال الجديدة في مصر .. صور

اسعار سيارات هافال
اسعار سيارات هافال في مصر 

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة هافال الصينية المقدمة للسوق المصري، والتي تشمل النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام جوليان، وقرينتها من فئة الـ SUV هافال H6، حيث ارتفعت اسعار تلك النسختين بنسبة بلغت 75 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار سيارات هافال في مصر 

اسعار سيارات هافال في مصر 

هافال جوليان 

 

تأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 4472 مم، وبعرض اجمالي يبلغ 1814 مم، و 1619 مم للارتفاع، بينما تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، وتستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

اسعار سيارات هافال في مصر 

أسعار السيارة هافال جوليان 

 

الفئة الأولى بسعر 775 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 810 ألف جنيه بدلاً من 735 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 875 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 905 ألف جنيه بدلاً من 830 ألف جنيه.

 

اسعار سيارات هافال في مصر 

هافال H6

 

زودت السيارة هافال H6 بمحرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ضخ 152 حصانا، بالإضافة إلى 233 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2738 مم وجنوط رياضية، ونسبة طول كلي بلغت 4653 مم، وبعرض 1886 مم، و 1730 مم للارتفاع.

اسعار سيارات هافال في مصر 

أسعار السيارة هافال H6

 

الفئة الأولى بسعر 935 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 990 ألف جنيه بدلاً من 915 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و 25 الف جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و 100 ألف جنيه بدلاً من مليون و 25 ألف جنيه.

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