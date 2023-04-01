أقل من نص مليون .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الجديدة، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن اركان المعادلة الشرائية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر قائمة بـ 5 سيارات "زيرو" اقل من 500 الف جنيه.

5 سيارات "زيرو" اقل من 500 الف جنيه

1 – ميتسوبيشي ميراج

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 445 الف جنيه، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك ثلاثي الاسطوانات، قوة 76 حصانا، سعة 1200 سي سي، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، بينما تتسمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي.

5 سيارات "زيرو" اقل من 500 الف جنيه

2 – نيسان صني

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 من 398.400 جنيه للفئة الاولى، والتي تعتمد على ناقل حركة من 5 سرعات "مانيوال، بينما يبدأ سعر الفئة الثانية من 429.500 جنيه، و 450 الف جنيه للفئة الثالثة، ويصل سعر الفئة الرابعة إلى 464 الف جنيه، وتعمل جميع للفئة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى عبلة تروس أوتوماتيكية بدء من الفئة الثانية.

5 سيارات "زيرو" اقل من 500 الف جنيه

3 – سوزوكي سياز

تقدم السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بسعر يبدأ من 494.900 جنيه حتى 544.900 جنيه، وهي سيارة تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانا، و 138 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 4 سرعات، بالاضافة إلى قدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

5 سيارات "زيرو" اقل من 500 الف جنيه

4 – هيونداي اكسنت RB

يبدأ سعر الفئة الاولى للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من 455 الف جنيه، و 465 الف جنيه للفئة الثانية، و 480 الف جنيه للثالثة، بينما يصل سعر الفئة الرابعة إلى 494 الف جنيه، و 504 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات، وتستمد السيارة قوتها من محرك 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 156 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

5 سيارات "زيرو" اقل من 500 الف جنيه

5 – تويوتا بيلتا

تقدم الفئة الاولى من السيارة تويوتا بيلتا 2023 موديل 2023 بسعر 490 الف جنيه، و 545 الف جنيه للفئة الثانية، وتعمل السيارة بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر.