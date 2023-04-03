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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار
الدولار

يهتم الكثير في مصر يوميا بالتعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المختلفة سواء كانت الحكومية أو الخاصة، حيث تراجع بقيمة قرشين بحسب أخر أسعار معلنة من البنك المركزي خاصة بعد قراره الأخير برفع الفائدة.

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حديث الرئيس عن الدولار

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، وأكد قائلا خلال جولته التفدية: «الإرهاب خلص بيكم، والأزمة دي هتخلص بيكم، وقريبًا الأزمة دي هتكون تاريخ برده، حتى الدولار بفضل الله وبفضلكم هيبقى تاريخ بس لازم نعرق ونشقى».

الدولار

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري أعلنت عقب اجتماعها، مساء  الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

130 قرشا

واستقر الدولار لمدة تزيد عن 3 أسابيع (25 يوما) في البنك الأهلي وبنك مصر بدون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.05 قروش في بنكي الأهلي ومصر، حيث تراجع بفارق  نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

تعافي الجنيه

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كشفت في توقع حديث لها عن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية 2023، فيما توقعت تقارير أخرى نشرتها وكالة رويتر مع خبراء اقتصاد، تراجع الأخضر مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في البنوك، استقرارا منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 25 يوما كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر أمام الجنيه، اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

  • 1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.93 بعد 30.95 أمس جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المركزي أمس 
أسعار الدولار في البنك المركزي اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، أعلى سعر بين البنوك للبيع إذ سجل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر،  و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي
 

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

و عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

واستقرت أسعار الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 102.89نقطة اليوم ، بعد أن وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.

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