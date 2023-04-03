بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. رضوى الشربيني: دي أخرة اللي ميسمعش كلامي

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني منشورًا على صفحتها الشخصية عن انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في مسلسل ضرب نار.

ورفعت رضوى الشربيني صورة لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من مشهد بمسلسل ضرب نار وارفقت صورتها ومكتوب عليها دي أخرة اللي مايسمعش كلامي.

وكان يقول أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز في المسلسل خلي بالك من نفسك يا مهرة وردت عليه حرام عليك ده انا سيبت الدنيا دي كلها عشانك .

وانهالت التعليقات علي منشور رضوي الشربيني كنتي عارفه إنهم هيسيبوا بعض عشان كده متابعة وعمالة تحذريها سوشيال وآخرون ماهيا كانت لازم تجرب علشان تعرف إن كلامك صح .