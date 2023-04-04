الطيب : القاضي يعاقب الزوج الناشز لحماية الزوجة

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن نشوز الزوج على الزوجة يتأكد بهجرها في المضجع أو في المبيت، ولا يقتصر أمر المساواة على بين الزوجين في وصف النشوز بل يتعداه للمساواة في العقوبة.

أضاف الإمام الدكتور أحمد الطيب،خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية سي بي سي ، أن هناك مساواة بين الزوج والزوجة في مسألة النشوز، فكما توصف الزوجة بالنشوز يوصف الزوج بالنشوز على زوجته، مشددًا على أن الزوج يستحق وصف "النشوز" إذا اعتدى على زوجته بالإيذاء أو الشتم أو الضرب أو بلعنها ولعن أهلها، أو ترك المنزل والعودة ليلًا للمبيت فيه.

وأوضح "الطيب"، أن العقوبة فيما يتعلق بنشوز الزوج يتولاها الحاكم أو القاضي الذي من حق الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوجها إليها ليعذر الزوج على نشوزه، موضحًا أن عقوبة الزوج الناشز مفتوحة يقدرها القاضي بداية من توجيه الموعظة، مرورًا باللوم وانتهاءً بالسجن، فإن أصر الزوج بعد التعذير على نشوزه وعناده، ورضيت الزوجة بالبقاء معه رغم نشوزه، فيأمرها القاضي بهجر الزوج في المضج، وإن لم يُجدي يضربه القاضي .