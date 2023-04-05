"تحيا مصر" ينظم معرض دكان الفرحة لتوفير ملابس العيد لـ1500 أسرة بدمياط

نظم صندوق تحيا مصر على مدار ثلاثة أيام معرض دكان الفرحة، لرعاية 1500 أسرة مستحقة في محافظة دمياط، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية تزامنا مع شهر رمضان المعظم وعيد القيامة المجيد.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق لرعاية مليون مواطن، بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية.

وأضاف أن معرض دمياط يوفر 15000 قطعة ملابس، بالإضافة إلى 1500 بطانية، و1500 قطعة مفروشات، فضلا عن توزيع 9000 لعبة أطفال على الأسر المستهدفة و1000 قطعة اكسسوار، و8000 قطعة أدوات مكتبية متنوعة.

وأوضح عبد الفتاح أن معارض الحملة مستمرة في عملها طوال الشهر الكريم في محافظات قبلي وبحري، وعقب عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحملة تستهدف توزيع 2 مليون قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية وطلبة الجامعات المعد لهم دراسة حالة اجتماعية.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن معارض دكان الفرحة يتم تنفيذها بالتوازي مع قوافل حملة أبواب الخير لإفطار الصائمين، والتي تستهدف توفير 2 مليون وجبة ساخنة خلال شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال مطابخ تم تجهيزها بالتعاون مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدني لتحضير الوجبات وتوزيعها يوميا من خلال المتطوعين.

الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 1.5 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 500 ألف مواطن.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون والأقصر وكفر الشيخ، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

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