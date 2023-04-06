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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا .. طريقة تحضير طاجن بطاطس بالجبن

بطاطس بالجبن
بطاطس بالجبن

يفضل العديد من الأشخاص التنوع عند تحضير السحور بشكل مختلف ومميز، ويمكن تجهيز العديد من الأصناف المميزة التي تساعد على الشبع أيضا.

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وإليكم طريقة تحضير طاجن البطاطس بالجبن.

مقادير طاجن البطاطس بالجبن

4 بطاطس مقطعة سميكة ومسلوقة
1 فلفل أحمر مفروم شرائح
1 فلفل أخضر مفروم شرائح
نصف كوب جبن شيدر مبشور
ربع كوب جبن موزاريلا مبشور
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون 
نصف ملعقة فلفل أسود 
نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير طاجن البطاطس بالجبن

ادهني بايركس بملعقة من زيت الزيتون.

اهرسي البطاطس مع الملح والفلفل الأسود وباقي كمية زيت الزيتون.

ضعي البطاطس في طبق الفرن ووزعي الفلفل عليها.

ضيفي الجبن الشيدر والجبن الموزاريلا وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة
حتى يذوب الجبن ويتحمر وقدميها ساخنة.

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