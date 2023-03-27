طريقة عمل الرقاق السوداني في رمضان

يعد الرقاق السوداني من الأكلات المختلفة والمميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويتم تحضير الرقاق السوداني بخطوات مختلفة وشهية.

1- كيفية عمل الرقاق السوداني

مقادير الرقاق السوداني

2 كوب لبن

كوب دقيق

ربع كوب سكر

3 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد

2 ملعقة كبيرة نشا

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر

طريقة تحضير الرقاق السوداني

ضيفي جميع المكونات في الخلاط و تخلط حتي الحصول علي مزيج ناعم من غير اي تكتلات.

اخبزي الرقاق جيدا، ثم ضعيه في الفرن أو على طاسة على النار.

يحفظ في مكان جاف لحين وقت التقديم حيث يضاف له الحليب الدافئ و السكر و يقدم بالف صحة و هنا .

2- ما هي مكونات عجينة الرقاق ؟

مقادير عجينة الرقاق

كيلو دقيق

كوب ونصف ماء دافئ أو أكثر حسب حاجة العجينة

رشة ملح

خطوات تحضير عجينة الرقاق

اخلطي الدقيق مع الملح وتعجن العجينة بالماء الدافئ جيدا لمدة لا تقل عن ساعة الا ربع فى حالة العجن باليد ، أو ربع ساعة فى العجان الكهربائى ، حيث ان شرط نجاح العجينة هو عجنها جيدا لمدة طويلة ، والدليل على جودة العجينة هو حين تمط العجينة باليد تمط مثل اللبانة دون ان تتقطع .

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة وتترك لترتاح لمدة 20 دقيقة .

شكلي العجينة الى كور بالحجم المناسب وتوضع فى طبق وترش بالدقيق .

افردي الرقاق بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق .

لفي الرقاقة على النشابة وتفرد مباشرة على صاج الفرن أو توضع فى صينية وتدخل الفرن .

اخبزي الرقاق فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة عالية وتستغرق التسوية حوالى 5 دقائق مع مراعاة رفع الرقاق من الفرن وهو طرى حيث ينشف الرقاق ويقرمش خارج الفرن .

إذا كنتِ تريدين الحصول على رقاق طري عندما يبرد بعد الخبز ضعيه في كيس بلاستيك و يوضع في الثلاجه.

3- ما هو الرقاق السوداني؟

الرقاق السوداني من الأكلات السودانية الشعبية في السودان وهي رقائق تصنع في الصاج وتؤكل بالحليب مثل الكورنفليكس.

مكونات الرقاق السوداني

2 كوب من الدقيق

3 أكواب ماء

2 ملعقة كبير سكر

3 ملاعق كبار من الكاسترد

ملعقة صغيرة باكينج باودر

ملح ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب حليب بودرة

طريقة عمل الرقاق السوداني

في وعاء انخلي الدقيق والكاسترد والباكينغ باودر والفانيليا والملح

في وعاء أخر اخلطي الماء والسكر والحليب البودرة

ضيفي خليط الدقيق إلى خليط الماء مع التحريك جيدا

استخدمي مقلاة غير قابلة للالتصاق وضعيها على نار متوسطة واسكبي الخليط بمقدار ربع كوب تقريباً ، وافرديها جيدا في الصينية

وعندما تتحمر من الأسفل نقلبها إلى الطرف الثاني وتصبح جاهزة.

الرقاق السوداني

وصفة أخرى لتقديم الرقاق السوداني

مقادير الرقاق السوداني

نصف كيلو من الرقاق

1 كيلو من اللبن

سكر حسب الرغبة

رشة من الفانيليا

كوب من السمن

مكسرات، حسب الرغبة

طريقة تحضير الرقاق السوداني

سخني نصف كيلو من اللبن، وضيفي إليه سكر والفانيليا ويترك حتى يغلي.

سخني النصف كيلو الآخر من اللبن، في وعاء واسع ، وضيفي إليه السكر والفانيليا أيضًا.

ادهني صينية مستديرة بكمية وافرة من السمن، ثم يشرب الرقاق الناشف باللبن المغلي

يجب دهن ملعقة من السمن بين كل رقاقة وأخرى، ثم ضعي المكسرات في المنتصف

ثم قوني برص قطع الرقاق فوق بعضها حتى انتهاء كامل الكمية.

ثم ضعي الصينية على النار واتركيها تحمر، وتقلب على الجهة الأخرى حتى تتحمر، ثم تشرب الرقاقات باللبن المغلي الآخر

واتركيه قليلًا حتى يبرد قبل التقديم على الإفطار مع كوب شاي.

الرقاق السوداني

وصفة مختلفة للرقاق السوداني

مقادير الرقاق السوداني

2 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد

2 ملعقة كبيرة نشا

نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر

كوب دقيق

ربع كوب سكر

رشة ملح

طريقة تحضير الرقاق السواني

في وعاء انخلي الدقيق والكاسترد والباكينغ والنشا والسكر بشكل جيد

في وعاء أخر اخلطي الماء والسكر والحليب معا جيدا

ضيفي خليط الدقيق إلى خليط اللبن مع التحريك جيدا

استخدمي مقلاة غير قابلة للالتصاق وضعيها على نار متوسطة واسكبي الخليط بمقدار ربع كوب تقريباً ، وافرديها جيدا في الصينية

وعندما تتحمر من الأسفل نقلبها إلى الطرف الثاني وتصبح جاهزة.