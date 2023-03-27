احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

نقص الحديد أو فقر الدم هو اضطراب لا يحتوي فيه الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة التي تتطلبها أنسجة الجسم لتلقي الأكسجين.

يحدث نقص الحديد، عندما يحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج ما يكفي من أحد مكونات خلايا الدم الحمراء التي تتيح لها حمل الأكسجين (الهيموجلوبين)، وبالتالي ، قد يجعلك نقص الحديد تشعر بالخمول وضيق التنفس، في الواقع ، يصبح جسمك غير قادر على إنتاج هرمونات النوم بدون الحديد.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى مشاكل في النوم

أي تقلبات في الهرمونات أو نقص المغذيات يمكن أن تسبب اضطرابات، واضطرابات في النوم ، بما في ذلك حركة أطراف الدورة الشهرية والأرق.

"يمكن أن يتسبب نقص الحديد في حدوث اضطراب دوري في حركة الأطراف (PLMD) ، وهو نوع من اضطرابات النوم.



المصدر healthshots