مغذية وبسيطة .. طريقة تحضير سلطة الكول سلو

تعد سلطة الكول سلو من أشهر الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير سلطة الكول سلو بطريقة صحية وبسيطة لتناولها على الإفطار خلال شهر رمضان.

وإليك طريقة تحضير سلطة الكول سلو بالخطوات

مقادير سلطة الكول سلو

- قطعي الكرنب سواء الأخضر أو الأحمر ويتم تقطيعها بشكل جيد إلى شرائح رقيقة جدًا

- جزر ويتم بشره بطريقة جيدة

- نصف كوب مايونيز

- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

- ملعقة ونصف كبيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة خل أبيض

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة الكول سلو

- ضعى الكرنب والجزر فى وعاء مناسب بعد تقطيعهم واتركيهم جانبًا.

- ضيفي المايونيز والسكر وعصير الليمون والخل الأبيض والملح والفلفل في وعاء كبير، ويخفقون معًا حتى يتجانسوا تمامًا.

- ضعي المزيج إلى الكرنب ويحرك جيداً حتى يمتزج.

- اتركيه لمدة ساعتين على الأقل فى الثلاجة قبل التقديم