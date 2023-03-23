مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

يعد التمر من المشروبات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص على الإفطار في رمضان، ويمكن تحضير التمر بالعديد من الخطوات المميزة والسهلة.

وإليكم طريقة تحضير التمر بالخطوات

مقادير التمر الهندي

1 كوب من التمر الهندي

8 أكواب من الماء

سكر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة تحضير التمر الهندي

انقعي التمر الهندي في الماء لمدة ساعة.

ضعي التمر على النار مع الماء ونتركه حتى الغليان.

اتركي التمر حتى يبرد تماماً ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

صفي التمر بالمصفاه ويعصر بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به والبذور.

ضيفي ماء الورد إلى التمر ويحلى بالسكر ويقدم.