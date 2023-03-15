مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

يعد الكركدية من المشروبات الشائعة خلال شهر رمضان، ويمكن تحضير الكركدية بالكثير من الخطوات المختلفة واللذيذة .

وإليك طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

مقادير الكركديه

كوب من أوراق الكركديه

4 كوب ماء فاتر

1 ونصف كوب سكر أبيض

2 كوب مكعبات ثلج حسب الرغبة

طريقة تحضير الكركديه

قومي بتنقية أوراق الكركدية المجففة وتخلصي من كل الشوائب

في إناء كبير ضعي الماء الفاتر ثم ضيفي أوراق الكركديه

ضعي الوعاء على نار متوسطة الحرارة ونترك الوعاء حتى يغلي الماء مع أوراق الكركدية

ارفعي الوعاء من على النار ،ونتركه لمدة لا تقل عن أربع ساعات حتى يبرد، صفي مشروب الكركدية جيدا

ضعي عصير الكركديه في أكواب التقديم ثم نضيف له السكر و مكعبات الثلج ثم نقدمه .