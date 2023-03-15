عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

الكركدية
الكركدية

يعد الكركدية من المشروبات الشائعة خلال شهر رمضان، ويمكن تحضير الكركدية بالكثير من الخطوات المختلفة واللذيذة .

وإليك طريقة تحضير الكركدية بالخطوات 

txt

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

txt

خطوة بخطوة .. طريقة تحضير الحمام الكداب بوصفة اقتصادية

مقادير الكركديه

كوب من أوراق الكركديه
4 كوب ماء فاتر
1 ونصف كوب سكر أبيض 
2 كوب مكعبات ثلج حسب الرغبة

طريقة تحضير الكركديه

قومي بتنقية أوراق الكركدية المجففة وتخلصي من كل الشوائب

في إناء كبير ضعي الماء الفاتر ثم ضيفي أوراق الكركديه

ضعي الوعاء على نار متوسطة الحرارة ونترك الوعاء حتى يغلي الماء مع أوراق الكركدية

ارفعي الوعاء من على النار ،ونتركه لمدة لا تقل عن أربع ساعات حتى يبرد، صفي مشروب الكركدية جيدا

ضعي عصير الكركديه في أكواب التقديم ثم نضيف له السكر و مكعبات الثلج ثم نقدمه .

الكركدية طريقة تحضير الكركديه مقادير الكركديه مشروبات رمضان الكركديه البارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

خسارة فادحة للوافدين.. الكويت تستغني عن 1815 معلما

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من وضع الفول في كيس بلاستيك ورسالة سرية داخل حقيبة الملكة رانيا بزفاف ابنتها

بملابس ملفتة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة | شاهد

نشرة المرأة والصحة| 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف

طريقة تحضير كيكة الرواني بوصفة اقتصادية مميزة

أمراض أكثر خطورة.. أعراض تليف الكبد وطرق العلاج

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على التمر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأناناس؟

عواصف وأتربة.. 3 نصائح للقيادة بأمان في هذا الطقس

ترشيحاتنا

تخذير.. روسيا تطالب أمريكا بالابتعاد عن مجالها الجوي بعد تحطم طائرة مسيرة

بعد حادث المسيرة.. إعلان عاجل من تركيا بشأن دخول البحرية الأمريكية للبحر الأسود

السجن وغرامة 200 ألف جنيه مصيرك بسبب زينة رمضان | اِعرف القصة

ضربة اقتصادية عالمية.. مفاجأة بشأن سعر الدولار الأمريكي بعد أزمة «كريدي سويس»

بالقانون.. عقوبات رادعة للمتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح

سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

رئيس الأركان يشهد بياناً لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي

لن تتوقع.. علاقة المغنيسيوم بصحة الأمعاء

فيديو

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ