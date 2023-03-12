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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوة بخطوة .. طريقة تحضير الحمام الكداب بوصفة اقتصادية

الحمام الكداب
الحمام الكداب

يعد الحمام الكداب من الوصفات الأقتصادية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الحمام الكداب بوصفات مختلفة ومميزة .

وإليكم طريقة الحمام الكداب بالخطوات.

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مقادير الحمام الكداب

اوراك دجاج مخلية من العظم

2 كوب أرز

2 بصل

ملخ وفلفل

1/2 ملعقة فرفة

ملعقتين خل أبيض

عصير ليمونة

ورق زبدة

ورق فويل

خلةاسنان

ملعقة صلصة 

ملعقة سمن

ملعقة زيت

طريقة تحضير الحمام الكداب

انقعي الاوراك الدجاج في الماء والخل وعصير الليمون ربع ساعة ثم اشطفيها جيدا ، حتى تتخلصى من أى روائح زفرة فى الدجاج .

افرمي البصل ونأخذ ماءه فقط، ضعيها على الدجاج ويتبل بالملح والفلفل والقرفة وشطة حسب الرغبة .

انقعي الارز ربع ساعة ثم يشطف ونضيف عليه تفل البصل المفروم والتوابل

افردي كل قطعة ورك دجاج علي ورق زبدة ثم نضع جزء من الارز ونلف الورك عليه ليعطي شكل اسطوانة ثم نغلقه بخلة الاسنان جيدا ،ثم نلفة بورق فويل فوق ورق الزبدة ونغلق أطرافه جيدا.

ضعي ماء على النار ومعها بصل وتوابل، عود قرفة ..حبهان...فلفل اسود وملح، عندما تغلي الماء نضع اوراك الدجاج نتركها 10 دقائق تغلي مع الماء ثم نخفض حرارة الغاز ونتركها نصف ساعة (30)دقيقة حتى تنضج تماما.

اتركيها تبرد قليلا ثم نزيل عنها ورق الفويل والزبدة وتدهن بقليل من الصلصة بملعقة زيت ورشة فلفل اسود وتحمر في الشواية تحمر في طاسة علي النار من اعلي بالزيت والسمن .

بعد تمام النضج، صفيها جيدًا ويمكنك تحميرها مرة أخرى في الفرن.

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