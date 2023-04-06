قدم لمنح دراسية من الهند .. تعرف على التفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الإدارة المركزية للبعثات تقدم منحًا للحصول على ( البكالوريوس – الليسانس – التخصص ) وعددها ( 3 ) منح فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا وبدون نفقات من البعثات.

وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة :



- أن يكون المرشح مصري الجنسية .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023 .

- أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

- ألا يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 ) .

- ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من الهند من قبل .

بيانات المنحة.

يقدم الجانب الهندي للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى :

- الدراسة بدون رسوم دراسية

– توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية

– الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في الهند .

- المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.



ككا أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة الهندية لتعظيم

الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بأن الجانب الهندى أفاد بتنظيم دبلوم فى

الدراسات العليا أونلاين بعنوان:

End Date Start Date Course Title Institute Name NU

2024 2023 Agricultural Extension MANAGE 1

2024 2023 Agri-Warehousing

Management 2

واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط وتفاصيل البرنامج الواردة على الموقع الإلكترونى الخاص بالدورات التدريبية الهندية ، وذلك علمًا بأنه يتم التسجيل و استيفاء البيانات على هذا الموقع وسيتم الإختيار عن طريق الجهات الهندية وسيقوم الجانب الهندى بالتنسيق مع من يقع عليهم الإختيار من السادة المرشحين مع الإلتزام بالمصروفات الدراسية المقررة والمنشورة على هذا الموقع.



واضافت انه فى حالة وجود أى استفسار يمكن التواصل مع مسئولى البرامج بالسفارة الهندية على رقم227360052 ، للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.