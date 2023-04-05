عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تطوير الأداء البيئي في مصر وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.. جهود التعليم العالي والجامعات لطرح رؤية علمية بقضايا المناخ

صدى البلد

التعليم العالي: 
تعرف على جميع التفاصيل الخاصة بأفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023 
لابد من طرح رؤية علمية بقضايا المناخ
تشجيع الطلاب على إجراء الأبحاث العلمية
تطوير الأداء البيئي في مصر وفقًا لأهداف التنمية المستدامة

 

شهدت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية في الآونة الأخيرة اهتمام واسع بالحفاظ على البيئة وقضايا المناخ المؤثرة على البيئة ، الأمر الذي دفعها لاطلاق العديد من المبادرات العامة الخاصة بها.

 

قال الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، هدفها الوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

 

وأشار رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أعد منصة إلكترونية لتسليم الملفات والفيديوهات الخاصة بالتقديم عليها للمرة الأولى، وذلك تماشيًا مع توفير تكلفة الطباعة واستهلاك الورق حفاظًا على البيئة، كما تم التنسيق مع وزارة البيئة للاشتراك في تحكيم المسابقة من خلال عضو لجنة من وزارة البيئة.

 

txt

جامعات مصرية خضراء.. تفاصيل مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023

txt

تنظيم مستويات السكر في الدم.. القومي للبحوث يوضح الفوائد الصحية لصلاة التراويح

txt

القومي للبحوث: فوائد عديدة للإفطار على التمر في شهر رمضان

txt

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن وظائف خالية .. تفاصيل

txt

التعليم العالي: جامعة بنها تشهد تطورًا في خدمة المجتمع والتصنيفات الدولية

txt

الأعلى الجامعات يعلن موعد استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية

txt

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية بالجيزة

txt

التعليم العالي: انتهاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من المرحلة الأولى لبرنامج تأهيل الباحثين

txt

نكشف تفاصيل الحصول على منح دراسية في باكستان

txt

التعليم العالي تعلن تفاصيل المنح المقدمة من جامعة COMSTAS للعام الدراسي 2023/2024


 

وفي السياق ذاته قد أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي البحث العلمي، على أهمية طرح رؤية علمية بقضايا المناخ، وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية، والتعريف بجهود الدولة المصرية في مواجهة المشكلات والتغيرات البيئية، مشيدًا بمكانة جامعة أسيوط وتاريخها العريق، والتصميم المعماري المتميزة والرائع لحرمها الجامعي الذى يتوافق مع النظم البيئية السليمة .

 

وأشار إلى جهود الجامعات المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، والتي من بينها إصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتابًا علميًّا، ونشر حوالي 1000 بحث علمي بمختلف المنصات العلمية، فضلاً عن المساهمة في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثًا دوليًّا، وتنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمرًا وورشة عمل، مثمنًا المشاركة الفاعلة للجامعات المصرية في قمة المناخ cop27 التي أقيمت على أرض مصر.
 

كما أكد على جهود المجلس الأعلى للجامعات في دعم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) من خلال تشجيع الطلاب على إجراء الأبحاث العلمية، وطرح البرامج التعليمية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، مشيدًا بموقع جامعة أسيوط الإستراتيجي، وتكامل كلياتها، وسعيها الدائم نحو تقديم برامج دراسية متميزة، تهدف إلى تأهيل الخريجين إلى سوق العمل محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا.


 

وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول فعاليات الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر جامعة أسيوط، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس.

 

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم منتدى الجامعات المصرية الأول، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان «جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد COP 27» وافتتاح معرض المشروعات البيئية للجامعات المصرية على هامش المنتدى، بحضور د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د.مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

بينما كان قد دعا مصطفى رفعت كافة الجامعات المصرية إلى وضع وعرض مشروعاتها البحثية البيئية وتجاربها المتميزة فى ملف مشترك؛ بهدف تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بعد قمة المناخ COP27.

 

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بأنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

أشاد المجلس بجهود وزارة البيئة في تنقية الهواء وخفض نسب التلوث؛ من خلال العمل على تطوير منظومة النقل؛ بما يسهم في تطوير الأداء البيئي في مصر وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

 

استمع المجلس إلى التقرير الذي عرضه د.عاشور عمري مدير  مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن موقف مشاركة الجامعات في المشروع القومي للقضاء على الأمية، وبحث سبل زيادة فاعلية مشاركة الجامعات في هذا الشان.

 

استعرض المجلس خطة وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف تمكين الشباب اقتصاديًّا، ووافق المجلس على توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية للتنسيق في هذا الشأن.

 

كما أحيط المجلس بجهود جامعات (أسيوط، دمنهور، مدينة السادات، عين شمس،السويس) لتطوير أداء الرائدات الريفيات بالمحافظات الواقعة في نطاق هذه الجامعات، مع التوصية بعرض عرض جهود باقي الجامعات خلال كل اجتماع دوري للمجلس.

 

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 أبريل وحتى يوليو القادم.
 

وتقوم الجامعات برفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 1-7 أبريل الجاري، ثم يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 7 مايو القادم، ثم يتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل 6 جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل 6 جامعات يوم 8 مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل 6 جامعات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 1 يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.
 

البحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة وزارة التعليم العالى الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

النيابة العامة: شقيق قتيلة أكتوبر طعن زوجها بنفس الطريقة انتقاما لها

موضوعات متعلقة

جامعات مصرية خضراء.. تفاصيل مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023

تنظيم مستويات السكر في الدم.. القومي للبحوث يوضح الفوائد الصحية لصلاة التراويح

القومي للبحوث: فوائد عديدة للإفطار على التمر في شهر رمضان

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن وظائف خالية .. تفاصيل

التعليم العالي: جامعة بنها تشهد تطورًا في خدمة المجتمع والتصنيفات الدولية

الأعلى الجامعات يعلن موعد استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية بالجيزة

التعليم العالي: انتهاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من المرحلة الأولى لبرنامج تأهيل الباحثين

ترشيحاتنا

طلب عاجل من اتحاد الكرة لـ الفيفا بشأن الكرة المصرية

اعتدوا على المعتكفين|بيان عاجل لـ حماس بشأن اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

دعاء الرزق والفرج لا يرد وقت السحر.. احرص عليه قبل الفجر

وضع حد للصراع.. أمريكا وفرنسا تلجآن لـ الصين لإنهاء حرب أوكرانيا

بعائد تنافسي.. بنك ناصر يطرح شهادة ادخار جديدة تصرف شهريًا

عاجل| وفاة ناشئ غزل المحلة في حادث سير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على غيار الريق.. هذا ما تفعله السجائر داخل الجسم خلال شهر رمضان

نظام دايت خفيف لإنقاص 2 كيلو فى رمضان.. تفاصيل

لم أندم على قبلات مسروقة.. أجرأ إطلالات يسرا اللوزي وضعتها في مازق

تتجاوز نصف مليون.. سعر جيب الفنانة اللبنانية رزان جمال يثير الجدل

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ