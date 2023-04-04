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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: انتهاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من المرحلة الأولى لبرنامج تأهيل الباحثين

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ انتهاء المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي للباحثين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية؛ لتأهيلهم لريادة الأعمال.

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف شباب المُبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.

ويهدف البرنامج الذي أطلق منذ فبراير الماضي إلى تمكين الباحثين من تحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات على أرض الواقع؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

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وقد تقدم للبرنامج 65 باحثًا من 25 جامعة ومركزًا بحثيًّا، وتم اختيار 40 باحثًا من بينهم؛ لحضور المرحلة الأولى من البرنامج بعنوان  (Base Camp)، كما تم اختيار 19 باحثًا ممن تأهلوا بالمرحلة الأولى من الجامعات والمراكز البحثية التالية (القاهرة، الأزهر، سوهاج، المنيا، أسيوط، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث البترول، المعهد القومي للمعايرة، مركز بحوث الصحراء) وذلك لاستكمال التدريب في المرحلة الثانية الذي سيبدأ هذا الأسبوع بعنوان ( Advanced Camp)

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة.

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