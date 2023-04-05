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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي بالخارج

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب"، وكذا وظيفة "ملحق ثقافي"، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج.

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ويشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين/ الصين – مونتريال/ كندا – مدريد/ أسبانيا- لندن/ المملكة المتحدة- روما/ إيطاليا".

بينما يشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي" المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية – مونتريال/ كندا – لندن/ المملكة المتحدة – روما/ إيطاليا".

ويبدأ التقدم على الإعلان من يوم الإثنين الموافق 3 أبريل، وحتى يوم الأحد الموافق 16 إبريل 2023 الساعة 11.55 مساء.
 

ويشترط في المتقدم للإعلان أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد العمر عن 56 سنة وقت التقدم للإعلان، وموافقة جهة العمل على السفر، وأن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق ثقافي مدير (مكتب/ مركز) أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، وأن يكون قائمًا بالعمل وقت التقدم للوظيفة.

ويمكن الاطلاع على باقي الشروط وتفاصيل الإعلان والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
http://tinyurl.com/eceb-call2023

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي في ضوء حرص الوزارة على تحقيق التواصل الثقافي والتعليمي مع دول العالم المختلفة وتقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية والصحية لأبنائنا المصريين المبتعثين للخارج، وكذا الطلاب المصريين الدارسين بالخارج على نفقتهم الخاصة.

قطاع الشئون الثقافية وزارة التعليم العالى ملحق ثقافي فتح باب التقدم لوظيفة مدير مكتب Jobs Education

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