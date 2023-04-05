عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استاذ بالقومي للبحوث يشرح فوائد تناول المكسرات في رمضان

القومي للبحوث
القومي للبحوث

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، أن فوائد تناول المكسرات في رمضان، وذلك مع قرب دخول شهر رمضان الكريم تمتلئ الأسواق بالسلع الرمضانية المتنوعة وعلى رأسها المكسرات مثل اللوز والبندق والفستق وعين الجمل والكاجو وهى من أكثر الأكلات الرمضانية التي قد يتناولها الإنسان دون أن يعطي الأمر اهتماما، ولهذه المكسرات قيمة غذائية عالية فهي مرتفعة في محتواها من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والماغنسيوم والفوسفور والنحاس كما تحتوى على الفيتامينات مثل A ، B1، B2، B3، B5، B6، K،  E بالإضافة للدهون والبروتينات وتحتوى المكسرات على مضادات الأكسدة والتي تعمل على مقاومة ظهور علامات تقدم السن.
 

وأضاف أنور أنه بالإضافة إلى ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية ومن أهم فوائد المكسرات أيضاً المساعدة في خفض الوزن وضغط الدم عندما يترافق مع غذاء منخفض السعرات، كما يساعد في تجديد الدم وبناء العظام والأسنان والمحافظة على صحة الجلد والشعر والمكسرات غنية بالدهون الأحادية الغير مشبعة مما يحمي صحة القلب و لها دور ايجابي في منع التهاب المفاصل و الاكتئاب وتحسين وظائف المخ وارتفاع محتواها من الألياف تساعد على تنظيم عملية الهضم، فضلا عن أنها تحسن الصحة الإنجابية عند الرجال. 

 

txt

التعليم العالي: مباحثات مصرية صينية لتنفيذ مشروعات إنشاء مركز في مجالات الاستشعار

txt

التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي بالخارج

txt

جهود من التعليم العالي والجامعات لطرح رؤية علمية عن قضايا المناخ.. وتطوير الأداء البيئي في مصر وفقًا لأهداف التنمية المستدامة أهمها

txt

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ندوة حول النهوض بالعلم والعلماء

txt

جامعات مصرية خضراء.. تفاصيل مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023

txt

تنظيم مستويات السكر في الدم.. القومي للبحوث يوضح الفوائد الصحية لصلاة التراويح

txt

القومي للبحوث: فوائد عديدة للإفطار على التمر في شهر رمضان

txt

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن وظائف خالية .. تفاصيل

txt

التعليم العالي: جامعة بنها تشهد تطورًا في خدمة المجتمع والتصنيفات الدولية

txt

الأعلى الجامعات يعلن موعد استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية

وأشار إلى أنه نتيجة للفوائد الصحية للمكسرات فلا بأس من استهلاكها، ولكن دون الإفراط في تناولها مع مراعاة لكميات الدهون والسعرات الحرارية فيها؛ حيث يجب أن يكون تناول المكسرات على حساب التخلي عن تناول أنواع أخري من الدهون في الوجبات. وعلى ذلك فإنه من المنطقي عند إضافة المكسرات للنظام الغذائي في رمضان أن يكون ذلك مقابل تخفيض نسبة بعض الأغذية الأخرى التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، حتى لا يحدث زيادة في الوزن. وبصفة عامة يمكن إضافة المكسرات لأكلات مختلفة، بدءا من المالحة الى الحلوة، سواء كحبوب كاملة، مسحوقة او مطحونة حيث إن نكهتها الطيبة تحسن كل طبق تدخل في تكوينه.

التنمية المستدامة التعليم العالي جامعة بنها ألتهاب المفاصل ضغط الدم السعرات الحرارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: مباحثات مصرية صينية لتنفيذ مشروعات إنشاء مركز في مجالات الاستشعار

التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي بالخارج

جهود من التعليم العالي والجامعات لطرح رؤية علمية عن قضايا المناخ.. وتطوير الأداء البيئي في مصر وفقًا لأهداف التنمية المستدامة أهمها

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ندوة حول النهوض بالعلم والعلماء

جامعات مصرية خضراء.. تفاصيل مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023

تنظيم مستويات السكر في الدم.. القومي للبحوث يوضح الفوائد الصحية لصلاة التراويح

القومي للبحوث: فوائد عديدة للإفطار على التمر في شهر رمضان

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن وظائف خالية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الزلابية بخطوات بسيطة

انسى الميكانيكي.. سيارات أوروبية بـ 85 ألف جنيه| صور

ننشر التقرير الطبي لأسباب وفاة مدير أمن بورسعيد

لجميع الدول العربية والأجنبية.. استخرج تصريح العمل من تليفونك المحمول | بالخطوات

كتاب جمع الصلوات الخاصة على النبي.. السؤال الـ14 من "وفوق كل ذي علم عليم"

موسكو تعلن انطباق الشروط على مصر لتصبح مركزًا للحبوب الروسية بالشرق الأوسط وإفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عنصر غذائي يحمي كبار السن من الزهايمر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة خلال شهر مارس

التدريب على إدارة الأزمات وزيارات للمشروعات القومية أبرز أنشطة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

عمليات تجميل جديدة.. دنيا بطمة تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ