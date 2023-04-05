استاذ بالقومي للبحوث يشرح فوائد تناول المكسرات في رمضان

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، أن فوائد تناول المكسرات في رمضان، وذلك مع قرب دخول شهر رمضان الكريم تمتلئ الأسواق بالسلع الرمضانية المتنوعة وعلى رأسها المكسرات مثل اللوز والبندق والفستق وعين الجمل والكاجو وهى من أكثر الأكلات الرمضانية التي قد يتناولها الإنسان دون أن يعطي الأمر اهتماما، ولهذه المكسرات قيمة غذائية عالية فهي مرتفعة في محتواها من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والماغنسيوم والفوسفور والنحاس كما تحتوى على الفيتامينات مثل A ، B1، B2، B3، B5، B6، K، E بالإضافة للدهون والبروتينات وتحتوى المكسرات على مضادات الأكسدة والتي تعمل على مقاومة ظهور علامات تقدم السن.



وأضاف أنور أنه بالإضافة إلى ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية ومن أهم فوائد المكسرات أيضاً المساعدة في خفض الوزن وضغط الدم عندما يترافق مع غذاء منخفض السعرات، كما يساعد في تجديد الدم وبناء العظام والأسنان والمحافظة على صحة الجلد والشعر والمكسرات غنية بالدهون الأحادية الغير مشبعة مما يحمي صحة القلب و لها دور ايجابي في منع التهاب المفاصل و الاكتئاب وتحسين وظائف المخ وارتفاع محتواها من الألياف تساعد على تنظيم عملية الهضم، فضلا عن أنها تحسن الصحة الإنجابية عند الرجال.





وأشار إلى أنه نتيجة للفوائد الصحية للمكسرات فلا بأس من استهلاكها، ولكن دون الإفراط في تناولها مع مراعاة لكميات الدهون والسعرات الحرارية فيها؛ حيث يجب أن يكون تناول المكسرات على حساب التخلي عن تناول أنواع أخري من الدهون في الوجبات. وعلى ذلك فإنه من المنطقي عند إضافة المكسرات للنظام الغذائي في رمضان أن يكون ذلك مقابل تخفيض نسبة بعض الأغذية الأخرى التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، حتى لا يحدث زيادة في الوزن. وبصفة عامة يمكن إضافة المكسرات لأكلات مختلفة، بدءا من المالحة الى الحلوة، سواء كحبوب كاملة، مسحوقة او مطحونة حيث إن نكهتها الطيبة تحسن كل طبق تدخل في تكوينه.