عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة

محمد فؤاد صغر 20
محمد فؤاد صغر 20 سنة .. معلومات عن تكميم المعدة

حل الفنان  محمد فؤاد ضيفًا علي الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.

وظهر محمد فؤاد في الصور المتداولة له من الكواليس بشكل صادم حيث فقد الكثير من وزنه بعد عملية تكميم المعدة التي أجراها مؤخرا.

محمد فؤاد

 ولاقت صور الفنان صدمة من الكثيرين، خاصة وأن آخر ظهور له في برنامج رامز نيفر إند لم يكن بهذا الشكل وهو ما أثار تعجب الكثيرين من متابعيه.

فؤش

 

في إطار هذا معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية تكميم المعدة.

مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة

 

هناك العديد من مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة، حيث ان اهم مميزاته إلى أن المريض يتخلص من حوالي 80% من المعدة وهذا الجزء يقوم بإفراز هرمون الجوع «الجريللين» ، وهرمونات أخرى وبالتالي تقل شهيته تجاه الطعام ويشعر بالشبع لفترات طويلة.

 

ومن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة أنها تساعد على الشفاء من مرض السكر بنسبة كبيرة جدًا ، كما أنها لا تغير من فسيولوجية عمل الجهاز الهضمي وبالتالي ليس لها أي مضاعفات، وعن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة، أن المريض يغادر المستشفى بعد يوم واحد فقط، ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد أسبوعين وهي عملية آمنة تمامًا، والمريض يفقد 30% من وزنه بعد أول ثلاثة شهور، و50% من الوزن بعد ستة أشهر، ويستمر في النزول حتى يصل إلى الوزن المثالي بعد عام ونصف.

 

وعن عيوب عملية تكميم المعدة؛ لكن يمكن القول إن الجزء الذي يتم قصه من المعدة؛ لا يمكن إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى ان إنقاص الوزن لا يتم بشكل فوري عقب الانتهاء من عملية تكميم المعدة، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

 

ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن اضرار تكميم المعدة من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأي أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة.

 

سلبيات عملية قص المعدة

من أهم أضرار قص المعدة، أنه لا يتم إنقاص الوزن بشكل فوري عقب الانتهاء من العملية، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

 

وعن أضرار قص المعدة، فإنها تعمل على حل المشكلة الجذرية التي يعانيها مما يجعلها أفضل من شفط الدهون لأنه يستهدف أصل المشكلة بينما الدهون المتمركزة في مناطق الجسم هي عرض طبيعي نتيجة لمعدلات الحرق الضعيفة التي ينتجها الجسم، ولكن الضرر إن لم يتم استئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة أو عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي إلى تمدد المعدة من جديد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة وزن المريض بينما إجراء العملية بالشكل الصحيح الدقيق سيؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.

 

وبخلاف أضرار قص المعدة، فإنه يتم إجرائها بالمنظار دون اللجوء إلى إجراءات جراحية معقدة وتستغرق حوالي 35 دقيقة فقط يتم فيها فتح أربع ثقوب في الجلد يتراوح كل ثقب نصف سنتيمتر فقط ولكن يشترط لنجاحها خبرة الجراح.

 

كيف تتجنب أضرار قص المعدة ؟

ولتجنب أضرار قص المعدة، فيجب أن تعتمد على أسباب اختيار العملية ثم التقنية المستخدمة في العملية ثم حياة المريض بعد العملية من حيث وصوله إلى النتائج المطلوبة و المرجوة وهو الجزء الأهم من  تجنب حدوث مضاعفات تذكر؛ حيث يتم إنقاص الوزن بالتدريج في فترة من 6 إلى 9 أشهر في حال تمت العملية بشكل سليم وصحي.

** المصدر: موقع Pub med / mayoclinic

عملية تكميم المعدة الوزن مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة تكميم المعدة الاعلاميه بسمة وهبة هرمونات من الكواليس الفنان محمد فؤاد مضاعفات لنتائج هرمون الجوع كميم المعدة خبرة الجراح مميزات عملية تكميم المعدة برنامج رامز نيفر إند رامز نيفر اند ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

رئيسة الوزراء الفنلندية تعلن استقالتها من هذا المنصب

طريقة عمل كب كيك الفانيليا

انطلاق الدورة العلمية المتخصصة لعلماء وأئمة دولة تنزانيا

أذكار المساء الصحيحة.. رددها يحفظك الله من كل سوء

ترشيحاتنا

الصحة تكشف مجموعة أطعمة مهمة لمرضى الكبد في رمضان

هل التبرع بالدم يؤثر في صحة الصوم؟ الأزهر للفتوى يرد

حرب جديدة|إسرائيل تعزز تواجدها في القدس.. وحماس تتأهب لاستهداف طائرات تل أبيب

انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من الركود | تفاصيل

وزير المالية: مبادرة إحلال المركبات دخلت 15 محافظة خلال عامين

تفاصيل انخفاض أسعار السلع الغذائية منذ بداية شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة

تحذيرات لمرضى الحساسية بعدم مغادرة المنزل.. تقلبات جوية تصيب المواطنين بالقلق

وداد في جعفر العمدة..إطلالات جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

لحظات سقوط رجل روسي من الطابق 19.. ما حدث كان مفاجأة

إنذار للتمثيل.. قصة غريبة تطارد مدرب الزمالك الجديد |فيديوجراف

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ