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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الهلال خسر أمام الأهلي بـ"علقة كورة"..وتحدثوا مع الطاهر بدلاً من البيانات

صدى البلد

 

أكد محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصري  أن الهلال السوداني خسر أمام الأهلي بنتيجة 0-3 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بـ"علقة كورة".


وأضاف بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الهلال كان من الممكن أن يخسر بنتيجة أكبر أمام الأهلي لولا سوء التوفيق في بداية المباراة في بعض الفرص.

 

 

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وتابع:" لا أفهم حديث الهلال عن الهتافات وسوء معاملة الأهلي والبيانات الصادرة في الساعات الماضية عقب اللقاء رغم أن الأهلي استقبل الهلال بشكل رائع والبعثة وصلت إلى مصر وتم استقبالها في صالة كبار الزوار بمطار القاهرة وتم تخصيص مدرج للجماهير السودانية".


وأشار إلى أن مسؤولي الهلال عليهم أن يتحدثوا مع أطهر الطاهر لاعب الفريق وأخطاءه الفادحة بدلاً من الحديث ببيانات بعيدة عن الواقع.


وأوضح أن العلاقة بين الأهلي والهلال دائماً قوية كما أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية.

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