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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولومبي.. شوبير يعلن تفاصيل اختيار المدير الفني الجديد للزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات ملف اختيار المدير الفني الجديد لفريق الزمالك خلفا ل فيريرا .

 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن المدرب الالماني هيرليتش كان يقترب من التعاقد مع الزمالك ولكن بشكل مفاجىء رحل المدرب ولم يتم الاتفاق .

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وأضاف أن اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد قررت أنه من الصعب الاعتماد علي مدير فني محلي خاصة وأن الفريق سيشارك في البطولة العربية بالإضافة لمباراة السوبر أمام الأهلي في شهر مايو .

 

وتابع أن اللجنة استقرت علي مدير فني كولومبي مميز وسيتم الاتفاق معه خلال الأيام المقبله مشددا لن من المقرر أن يبدأ عمله عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي .

 

 

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