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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يقترب من الانضمام للأهلي.. شوبير يكشف الحقيقة كاملة

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام مصطفي محمد نجم نانت الفرنسي للأهلي خلال الفترة المقبلة .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مصطفي محمد شارك مع نانت في نصف نهائي الكأس حتي الدقيقه ٨٠ ويقدم أداء جيد مع الفريق .

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واضاف شوبير أن مصدر مقرب من مصطفي محمد أكد أن اللاعب ينوي العودة للدوري المصري مره اخري أو وجود مفاوضات مع الأهلي مشددا أنه في حال لم يفعل نانت بند الشراء سيعود اللاعب لفريق جالطا سراي التركي .

 

وتابع شوبير أن مصطفي محمد يرغب في استكمال مسيره احترافه في الخارج ولا يسعي للعودة للدوري المصري حتي لو كان للنادي الاهلي .

 

 

الأهلى كهربا الزمالك مصطفي محمد أون تايم سبورت نادي الأهلي الإعلامي أحمد شوبير

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