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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 الحلقة 16.. عرض مقاطع حقيقية لهجوم الإرهابيين على أكمنة سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 عرض مقاطع فيديو حقيقية للإرهابيين أثناء تنفيذهم الهجوم على أكمنة سدرة والرافعي.

وظهر في الفيديو الذي تم عرضه في آخر الحلقة قيام أحد الإرهابيين وهو يتحدث في الكاميرا للحديث عن هذه العملية وفرحته بهذه العملية لإيهام أهالي سيناء بالسيطرة علي مدينة الشيخ زويد.

 

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 


ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

الكتيبة 101 عمرو يوسف مسلسل كتيبة مسلسل كتيبة 101 آسر ياسين فتحي عبد الوهاب

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